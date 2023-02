’Sisma’, i fascicoli a Mantova

I fascicoli dell’operazione ‘Sisma’, nella quale sono scattate misure cautelari per tre residenti nella Bassa, sono stati trasmessi dalla Procura di Reggio, che si è dichiarata incompetente, a quella di Mantova. È il nuovo sviluppo dell’inchiesta della Dda di Brescia sulle tangenti che sarebbero state versate per accelerare i lavori di ricostruzione post sisma 2012 negli edifici privati dei comuni mantovani. Figurano come indagati l’architetto di Reggiolo Giuseppe Todaro e il padre Raffaele, rispettivamente nipote e genero del boss di Cutro Antonio Dragone: per i fatti loro contestati gli inquirenti avevano ipotizzato l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, che il Riesame di Brescia ha poi fatto decadere, mantenendoli comunque sottoposti alla custodia cautelare in carcere. Lo stesso tribunale ha alleggerito la misura per il consulente finanziario di Guastalla Enrico Ferretti, passato dai domiciliari all’obbligo di firma. Nell’inchiesta ‘Sisma’ le ipotesi di reato per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio erano state inizialmente trasmesse dal Riesame a Reggio, che si è detta incompetente. Da qui il passaggio alla Procura di Mantova, che ha chiesto e ottenuto di nuovo il carcere per Giuseppe Todaro e i domiciliari per l’impresario Felice D’Errico.