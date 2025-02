Sismica, è rebus fondi: "Priorità alla palestra"

È evaporata la possibilità di mettere a norma con l’antisismica la palestra della scuola Calvino di Calerno utilizzando fondi del ministero dell’Istruzione. Il progetto presentato dal Comune di Sant’Ilario ha ottenuto 58 punti su 100; sono infatti stati finanziati solo i 17 progetti a punteggio massimo, mentre Sant’Ilario è largamente al di sotto, con 58 punti. Difficile la possibilità di ripescaggio, e con essa i 528mila euro richiesti a fronte di un costo totale del progetto di 660mila euro. Interviene ora il gruppo consiliare d’opposizione Alternativa Civica, chiedendo di dare la priorità all’intervento, utilizzando gli "850mila euro destinati allo spostamento della Biblioteca nell’attuale cinema Forum".

I consiglieri di minoranza ricordano come "lo studio di verifica sismica aveva evidenziato le criticità della struttura, realizzata diversi decenni or sono, quando la normativa sismica era molto meno rigorosa. I recenti eventi sismici, in particolare quello di Mirandola, hanno messo in evidenza l’inadeguatezza dei criteri costruttivi che caratterizzavano i capannoni industriali e strutture come la palestra di Calerno, realizzata in aderenza alla scuola elementare".

Per realizzare le indispensabili opere di messa in sicurezza ora si pone in modo chiaro il tema dei finanziamenti: "Per quanto ci riguarda questa è una priorità assoluta insieme all’asilo nido. Non possiamo permetterci di giocare con la sicurezza dei tanti ragazzi e giovani che frequentano la palestra: tutte le altre opere previste passano inevitabilmente in secondo piano". Per questo domandano alla Giunta Comunale di assumere rapidamente una decisione: "La nostra opinione è che il nuovo mutuo previsto nel bilancio del Comune con un importo di 1 milione e 800mila euro venga integralmente destinato alla messa in sicurezza della palestra e del nido. In particolare chiediamo che venga cambiata la destinazione degli 850mila euro, derivanti dall’accensione del mutuo".

Lo spostamento della biblioteca è un intervento che Alternativa Civica "non condivide assolutamente e che la Giunta invece sostiene fermamente. Ci auguriamo che, a fronte del mancato finanziamento della messa in sicurezza della palestra, anche la maggioranza convenga almeno sulla necessità di dare la priorità alla sicurezza sismica della struttura sportiva". E’ un atto di responsabilità che riguarda l’intero Consiglio Comunale, al di là della distinzione tra maggioranza e minoranza. Alternativa Civica per S.Ilario e Calerno.

Francesca Chilloni