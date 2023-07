Sistemata via don Dossetti

Non passa giorno che non vi siano lamentele per le condizioni delle strade. Una di queste, nella zona industriale di San Giacomo a Guastalla, è stata sistemata. Sono stati ultimati i lavori in via Don Dossetti, con la rimozione del pacchetto stradale esistente, la realizzazione della soletta in misto cementato e la posa del conglomerato bituminoso. Il quadro economico per l’esecuzione delle opere di manutenzione stradale ammonta a poco più di 297 mila euro. Ma restano ancora numerose strada, in centro come nelle frazioni, in cui i cittadini chiedono interventi urgenti per aumentare la sicurezza e limitare il disagio, che in alcune zone dura da anni. L’intervento in via Don Dossetti ha interessato un tratto di strada di circa 650 metri, percorsa anche da mezzi pesanti diretti alle aziende della zona.