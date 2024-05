Sit in silenzioso dei commercianti a Reggio Emilia: “Vogliamo un centro sicuro e bello”

Reggio Emilia, 11 maggio 2024 – All’insegna dello slogan miglioraRE, circa un centinaio di commercianti dell’esagono si sono ritrovati questo pomeriggio in piazza del Monte per l’annunciato sit-in silenzioso, organizzato per richiamare l’attenzione dei cittadini, senza alcuna connotazione o appartenenza politica, sulle problematiche del centro storico. Con un però pressante invito, a chi si candida a governare Reggio alle imminenti Amministrative, affinchè abbia la giusta attenzione ai disagi che vivono gli abitanti del cuore antico della città e i suoi esercenti, proprio perché bisogna, come dicono i portavoce dell’iniziativa, “migliorare Reggio Emilia”.

Come promesso, in occasione del citato happening, non ci sono state recriminazioni, ma prima un grande cerchio, che ha circondato l’area di tutta la piazza, spezzato da un applauso lungo almeno cinque minuti “dedicato a noi che teniamo vivo il centro storico”, hanno detto gli organizzatori, seguito dal sit-in. Un paio di minuti di reale silenzio prima di rispondere alle domande dei media alle quali sono stati ribaditi i concetti chiave che guidano l’iniziativa odierna e quelle che verranno: ”Il sit-in ha la funzione di dire che noi ci siamo, ma non ci stiamo a una città in queste condizioni. Vogliamo sederci intorno a un tavolo, con l’amministrazione che verrà – spiega Marco Merola, da 30 anni titolare di un negozio – di qualunque essa sia, per costruire una città diversa dove possano convivere residenti, commercianti, turisti e ristoratori”.

Andrea Bottazzi, esercente nel ramo casalinghi, sottolinea che “abbiamo cercato di raggiungere tutte le attività del centro storico, per coinvolgere tutti, evidenziando la nostra apoliticità. Siamo singole persone, di tutte le idee politiche, ma oggi qui insieme a provare di fare qualcosa per la loro città, semplicemente”.

Ad assistere al sit-in sono comunque arrivati diversi candidati alla poltrona di Primo cittadino e altri al consiglio comunale, di varie liste. Che al termine dell’evento sono poi rimasti in piazza del Monte ad ascoltare le istanze dei portavoce e di altri commercianti. In tema di elezioni dall’assise sui cubetti di porfido della piazza è uscito anche l’invito a tutti i candidati sindaco per un prossimo confronto pubblico collettivo sulle scalinate della basilica di San Prospero, nell’omonima piazza.