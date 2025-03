Sit-in di duecento ‘Patrioti’. Tricolori e inno nazionale: "Basta criminalità in città"

Decine di bandiere tricolori che sventolano al cielo tra i fumogeni e l’inno nazionale cantato a gran voce. Circa duecento i ‘patrioti’ che si sono trovati in piazzale Europa, dove hanno dato vita al loro presidio. Un flash mob ‘fisso’ come da cambio di programma dopo che la questura – per motivi di ordine pubblico – alla vigilia aveva deciso di negare loro la sfilata da piazzale Marconi in via Turri, in modo da evitare qualsiasi possibile contatto con i manifestanti antifascisti che invece si sono fermati a ridosso di viale IV Novembre sulla circonvallazione. "Riprendiamoci Reggio Emilia", questo lo slogan messo nero su bianco (anzi granata su blu) in uno striscione oltre ad altri lenzuoloni ("Basta mafia antifascista" e "REmigrazione"). Dei tre presidi in centro di ieri, quello di CasaPound, Reggio Emilia Identitaria e Rete dei Patrioti, è stato il primo ad essere lanciato in ordine cronologico, provocando appunto la risposta delle due contromanifestazioni.

Stazione blindata con i reparti mobili di polizia e carabinieri a fare schermo, oltre che in piazzale Europa, anche prima del sottopassaggio che conduce nella zona delle ex Reggiane dove i Patrioti hanno tenuto il loro sit-in. I leader di estrema destra si alternano al megafono, mentre i militanti – quasi tutti vestiti di nero, tante teste rasate e tatuaggioni – sventolano i vessilli tricolori. "Qui è nata la nostra bandiera e continueremo a sventolarla", urla Salvatore Ferrara, responsabile della Rete dei Patrioti del Nord Italia. E ancora: "Basta stare sui social, la lotta si fa in strada, siamo stanchi di criminalità e immigrati". Curioso il contrasto che vede proprio lì di fianco, una marea di ragazzini stranieri che sfrecciano nello skate park sui loro pattini, ignorando la manifestazione come se nulla fosse.

L’altoparlante poi passa nelle mani di Lorenzo Cafarchio, responsabile di CasaPound della Lombardia. "Siamo qui a Reggio, mentre ieri (sabato, ndr) eravamo a Varese, qualche settimana scorsa a Padova e un paio di mesi fa a Bologna. Noi vogliamo difendere la nostra nazione, laddove ci sono problematiche, criminalità e sbando. E siamo contenti che oggi (ieri, ndr) ci siano cittadini reggiani a sventolare le bandiere con noi". Non è un caso che il luogo scelto sia stato quello della zona stazione, ‘simbolo’ di insicurezza della città.

Nessun gesto oltre il consentito, ma riguardo all’accusa di essere fascisti non confermano, ma neppure smentiscono. Cafarchio stacca un adesivo di ‘Reggio Emilia Antifascista’ da un palo e lo accartoccia. "Ecco che fine fanno i vostri adesivi, vanno bene sui surgelati come voi. Gli antifascisti se la prendono con noi anziché farlo contro il sistema". E continua: "Sono andato a vedere sui social di Reggio Emilia Antifascista che cosa stanno facendo. E leggo che dicono: ‘Dove siamo noi, non ci saranno loro’. Invece siamo qua, stronzi!".

Dopo un’ora di presidio ammainano le bandiere. Ma proprio sul finire si registra un piccolo momento di tensione, l’unico dei tre cortei che sono filati lisci anche grazie al massiccio dispositivo messo in campo dalle forze dell’ordine. Due giovani ‘antifascisti’ arrivati fin lì hanno lanciano una provocazione ai ‘Patrioti’; uno di questi ha risposto e ne è nato un battibecco ("Vieni là, solo io e te, che ti faccio un culo così..."). Tutto sedato in un amen dalla Digos intervenuta tempestivamente. "Questa non è apologia del fascismo", chiede uno dei giovani ‘infiltrati’, entrambi poi allontanati. I ‘Patrioti’ poi sono tornati alle loro auto, sfilando lungo il Tecnopolo dove sono stati esplosi anche due petardoni.