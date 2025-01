Sit-in pro Palestina negato, la replica del Psi

Da un lato l’attacco alla questura di Reggio che vieta un sit-in di solidarietà al popolo palestinese "per ragioni di ordine pubblico", dall’altra il segretario Psi, Fulvio Camellini, che smorza i toni ribadendo che "non é in atto alcun “genocidio” ai danni dei palestinesi". Il mancato permesso alla protesta che l’Assemblea Reggiana per la Palestina voleva organizzare per oggi, Giorno della Memoria, arriva di nuovo a polarizzare il dibattito.

La manifestazione "non voleva negare l’importanza della Giornata della Memoria – spiega il Movimento Indipendenza di Reggio – ma ricordare quei fatti tragici e la promessa “Mai più”, che purtroppo non è stata rispettata, visto che un massacro indicibile si sta compiendo a Gaza sotto gli occhi del mondo intero". Il divieto è ritenuto "assolutamente ingiusto": "Non si capisce chi mai avrebbe potuto causare problemi durante una manifestazione di solidarietà ad un popolo che sta pagando un prezzo altissimo per la propria libertà e per la propria dignità. Chi veramente crede ed esercita la memoria, certamente capisce quanto sia importante scendere in piazza per fermare il genocidio che sta avvenendo in Palestina".

"Vorrei ricordare e ribadire che non é in atto alcun “genocidio” ai danni dei palestinesi da parte di Israele – ribatte Camellini –. È in atto una guerra crudele e sanguinosa, combattuta da Israele certamente con durezza e determinazione, ma in difesa della propria esistenza e in risposta al Pogrom del 7 ottobre 2023. L’unico genocidio da sempre predicato, scritto nei loro Statuti e reiteratamente tentato in quell’area del mondo é quello degli ebrei da parte dei fanatici criminali di Hamas e di Hezbollah, armati e guidati dall’Iran".

E a proposito di antifascismo "va ricordato che durante la seconda guerra mondiale – chiosa – mentre migliaia di sopravvissuti ebrei europei costituirono la Brigata Ebraica che combatté, anche in Italia fianco degli alleati e contro i nazifascisti, il capo spirituale e politico dei Palestinesi, il Gran Muftì Amin al-Husseini, era amico e alleato di Hitler e costituì una brigata di palestinesi inquadrata nelle Waffen SS (Brigata Scimitarra)".