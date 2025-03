Sito internet e ’museo diffuso’. I progetti dedicati al territorio

Domani alle 10, a Casa Cervi (Gattatico), l’istituto Cervi, il Cai Val d’Enza e l’Anpi di Reggio, presentano due progetti: il nuovo sito internet, intitolato la “Via della Libertà” e “Andar per Musei in Val d’Enza”, per scoprire le 35 realtà museali del territorio. Sarà proposta anche la mostra fotografica allestita negli spazi del Museo Cervi sui musei del territorio. Si parte con la proiezione del video dedicato ai musei della Val d’Enza, realizzato dal Circolo fotografico “Tannetum”; a seguire i saluti istituzionali degli enti coinvolti.

L’incontro è dedicato alla valorizzazione del territorio: il sito internet “La Via della Libertà”, è una piattaforma dedicata alle vicende della lotta partigiana nei territori della Val d’Enza, mentre “Andar per Musei in Val d’Enza. Un itinerario tra Luoghi e Memorie” è un lavoro collettivo che comprende una guida, una mostra fotografica (visibile negli spazi espositivi del Museo Cervi), un audiovisivo e un documentario. L’incontro si concluderà con un aperitivo, in omaggio alla Val d’Enza e alle sue potenzialità. Info: 3465837115; comunicazione@istitutocervi.it; www.istitutocervi.it

mg.bo.