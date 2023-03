"Situazione fuori controllo, la paura è tanta"

"Ormai la situazione della stazione Storica è fuori controllo, tra viale IV Novembre, via Chiesi e le zone limitrofe la paura dei cittadini è tanta". Marco Eboli, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, proprio lunedì pomeriggio è andato a visitare l’area tornata agli ‘onori’ della cronaca – nera – nella notte tra lunedì e martedì per un accoltellamento nei confronti di un 42enne. "Sono andato a rendermi conto di persona dello stato di quell’area, accompagnato da alcuni residenti della zona – ha spiegato Eboli -. Lì dovrà sorgere la nuova stazione della polizia Municipale ed è giusto che quest’area venga fatta oggetto di grande attenzione, ancora maggiore di quella di oggi, da parte delle istituzioni".

"Non vorrei che qualcuno pensasse che col fatto che c’è la stazione dell’Alta Velocità, quella Storica sia diventata come una sorta di fermata secondaria – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia -. Sarebbe un errore grossolano. La stazione di Piazzale Marconi rimane quella più frequentata, soprattutto da studenti, pendolari e gente che non può permettersi i costi esorbitanti, tra biglietti dei treni e quelli per la sosta delle auto, dell’Alta Velocità. Quindi, è necessario intensificare ancora di più gli sforzi che già sono tangibili. E’ giusto che, come ha chiesto il Siulp nelle settimane scorse, venga rafforzato il presidio della Polizia Ferroviaria nella struttura, e venga intensificata la presenza delle forze dell’ordine in tutta l’area".

"Grazie anche a Fratelli d’Italia è stato estirpato quel bubbone che furono per anni le ex Reggiane – conclude Eboli -. Ma il ‘male’ si è spostato nelle zone limitrofe. Me ne sono reso conto con i miei occhi con questo intenso e ‘strano’ via vai che c’è tra viale IV novembre e via Chiesi che sarebbe anche una bellissima zona residenziale, e me l’hanno significato anche i cittadini che abitano lì. Sono terrorizzati, hanno paura ad uscire anche di giorno. Bisogna che le istituzioni preposte si facciano carico del problema e intervengano al più presto".