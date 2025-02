"Situazione preoccupante. Ora serve una svolta"

Benedetta Fiorini, già deputata della Lega, il ministro Matteo Piantedosi oggi sarà in città a presiedere il comitato ordine e sicurezza. Che valore ha questa visita?

"L’arrivo e quindi la presenza del ministro Piantedosi a Reggio, certifica, se ancora ve ne fosse bisogno, che la favola di una Reggio città sicura e con solo qualche criticità ’isolata’, che continua a essere rilanciata da sindaco e dalla giunta, è un’ipocrisia. Ho grandissima stima del lavoro del ministro dell’Interno e sono convinta che il suo arrivo e la sua partecipazione al Tavolo possa finalmente dare una svolta e far comprendere all’amministrazione la gravità della situazione in cui versa la nostra città, in modo pragmatico anche a chi ancora oggi tenta di sminuire il problema. Ci voleva un governo di centrodestra per per focalizzare l’attenzione su questo tema".

Che cosa sta accadendo in città e nel centro di Reggio?

"La città è in una condizione critica, quasi comatosa in cui, non è mai stata. Sono anni che denunciamo un’emergenza sicurezza che purtroppo va a impattare anche sulla sfera economica e sociale e che determina una generalizzata perdita di valori. L’immigrazione indiscriminata e la mancanza di una visione e investimenti a medio e lungo termine, per un piano di sviluppo per la città, hanno spostato continuativamente verso il basso l’intero sistema dei servizi e del commercio: di fatto la moria di attività commerciali nell’esagono, che si diceva un paio d’anni fa essere generata dal Covid, è proseguita come uno tsunami anche oggi senza alcun segno di arresto. Le ragioni sono molteplici, ma la politica delle sinistre da sempre al governo della città, se paragonate con realtà vicine come Parma e Modena, ci hanno fatto precipitare in condizioni largamente peggiori. Ricordo che chiediamo da tempo la presenza dell’Esercito in città".

Esiste un modo per risollevare la situazione?

"Mi fa male vedere Reggio precipitare in un vortice di decadenza e degrado senza precedenti. Mi chiedo ancora una volta perché chi ci amministra non pensi ad avere un sussulto di orgoglio e amore per la cosa pubblica e finalmente si ingegni o abbia l’umiltà di ascoltare le richieste per un vero e proprio progetto di ricostruzione di un centro ormai morto. Ci sono catene di franchising che per le nuove aperture non prendono più nemmeno in considerazione luoghi nel cuore della nostra città, mentre altri privati coraggiosi che vorrebbero investire non vengono supportati e aiutati. Potrebbe essere la provincia più ricca e attrattiva del Nord e invece è ingessata per non dire altro. Reggio ha bisogno di una nuova fisionomia, in cui si preveda la valorizzazione e una grande riqualificazione urbana puntando ad attrarre investimenti e capitali privati e pubblici. Dovrebbe essere la città in cui accogliere famiglie di lavoratori che oggi non posso permettersi di vivere a Milano con la possibilità di una grande riqualificazione e rivalutazione immobiliare e invece il mercato è crollato. Oggi peraltro, grazie alla versatilità del sistema infrastrutturale della linea Av di cui Reggio è, anzi potrebbe essere è più corretto affermare, si dovrebbe agevolare un incoming e un circuito virtuoso per catalizzare imprese, famiglie e turismo".

I cittadini della zona stazione sono esasperati e chiedono un contributo economico per lasciare le loro case, spesso occupate nelle parti comuni da abusivi.

"Partiamo dal presupposto che queste famiglie hanno pienamente ragione e vanno ascoltate e supportate immediatamente: che cosa altro deve accadere? Ogni giorno assistiamo a un bollettino di guerra: spaccio, furti, aggressioni o peggio… La posizione che non può essere messa in discussione è che va preservato e laddove assente ripristinato lo stato di diritto e della inviolabilità della proprietà privata: ciò è condiviso unanimemente da tutte le forze che compongono la maggioranza di Governo. Le zone rosse sicuramente aiutano a tamponare un problema conclamato e devono essere accompagnante da politiche di medio periodo che vadano nella direzione di allontanare, e quando necessario mettere in sicurezza i cittadini".

Benedetta Salsi