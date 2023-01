"Situazione stabile, pochi i casi ’puri’ di Covid" In ospedale il 5,5% dei ricoveri è infettato

di Ylenia Rocco

"La situazione sotto il profilo del Covid è stazionaria, con numeri tali da poterci consentire una gestione agevole della situazione pandemica. Oramai siamo abituati a queste continue ondate che da febbraio del 2020 si sono progressivamente avvicendate, anche per questo motivo dinanzi a un’eventuale nuova ondata il sistema sanitario della nostra provincia sarebbe pronto a fronteggiarla".

È il commento confortante di Giorgio Mazzi, Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova, davanti all’attuale situazione pandemica, che a Reggio Emilia ancora non preoccupa. Rispetto alla settimana scorsa rimane invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (1), ma si sono registrati ben 11 decessi in sette giorni di persone che avevano contratto il virus. L’età media dei nuovi positivi in tutta la regione è di 58,2 anni.

"Se parliamo di ricoveri, – spiega Mazzi – la percentuale di pazienti positivi sul numero totale di ricoveri per tutte le cause, 110 ricoverati al giorno in tutta la provincia, corrisponde ad una media di 6 positivi, pari al 5,5% del totale dei ricoveri. Lo scorso anno, quando eravamo nel pieno della curva ascendente della quarta ondata pandemica, su 117 ricoveri giornalieri, 32 erano quelli positivi , pari al 27% dei ricoveri totali. Lo scenario attuale è sicuramente più confortante rispetto a quello dello scorso anno".

Rassicuranti, tuttavia, sono anche i numeri relativi agli accessi in terapia intensiva: "Quest’anno, nel periodo che va dal 20 dicembre al 2 gennaio, abbiamo viaggiato su una media di 2 ricoveri al giorno; l’anno scorso era di 10,5".

Al momento, i pazienti positivi al Covid19 che versano in una condizione più grave tendenzialmente hanno anche patologie concomitanti: "Le forme Covid ‘pure’ sono pressoché assenti, i più gravi sono degenti che hanno delle positività intercorrenti o che hanno delle positività e anche insufficienze respiratorie ma in una condizione patologica di base già compromessa". In realtà, per Mazzi, i mesi più complicati da gestire sono stati novembre e dicembre: "Ai dati che si registravano ogni giorno in termini di ricoverati positivi al Covid, si sommavano anche flussi consistenti di pazienti anziani, immunocompromessi o fragili, con forme influenzali. Ma la curva ora è in calo. – continua – A fine novembre invece siamo arrivati a registrare 120 accessi al giorno di bambini o lattanti in pronto soccorso pediatrico, dal 20 dicembre ad adesso la media giornaliera è però scesa a 42. Resta tuttavia alto il numero di bambini (in particolare lattanti) ricoverati per bronchioliti: pur con un numero di accessi inferiore ai dati elevatissimi di fine novembre, il numero dei lattanti con bronchiolite è intorno al 50% dei bambini ricoverati in Pediatria.

Per quanto riguarda le preoccupazioni legate a possibili varianti cinesi, Mazzi le considera ingiustificate: "Al momento in Italia il 91.09% delle varianti sequenziate è BA.5 (Omicron). Più preoccupante è la variante statunitense che a New York è aumentata del 140% nell’ultimo mese e ha fatto segnare un tasso di ricoveri ospedalieri da Covid superiore rispetto a quello dell’ondata dell’estate 2021.La notizia positiva è che i vaccini bivalenti a RNA disponibili anche in Italia per i richiami vaccinali sono efficaci anche contro la variante Gryphon".