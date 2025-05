Situazioni surreali al Ruggeri. Ultimo evento di Ars Ventuno

Stasera alle 20,45 al teatro Ruggeri di Guastalla si conclude la serie di spettacoli di Ars Ventuno Scuola di Teatro, nell’ambito del progetto "L’amor che move il sole e l’altre stelle". In scena "Non l’ho voluto io" di Anguelina Tcherkezova, che gioca con il paradosso di un’invasione aliena. Tra situazioni surreali e dialoghi pungenti, lo spettacolo accompagna in un viaggio in cui il paradosso diventa strumento di riflessione, e il sorriso si mescola al dubbio. Ad ispirare i corsi e, quindi, gli spettacoli, gli eventi e i laboratori di teatro, danza, pittura, scultura, drammaturgia, fumetto proposti da Ars Ventuno Scuola di Teatro per l’anno 2025 è stato l’ultimo verso del Paradiso di Dante: "L’amor che move il sole e l’altre stelle".