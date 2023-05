Ska, blues e ‘psicadelia’: ecco il cd ’Stay Twat’

di Stella Bonfrisco

Un release-party, questo pomeriggio alle 16,30 al bar Politeama di Correggio (in via Mazzini 29b), per presentare il loro ultimo cd.

La band correggese Poisonivies & the Steady presenta il suo secondo lavoro, dal titolo "Stay Twat": una miscela esplosiva di ska, rhyithm’n blues, rock steady e un pizzico di ‘psicadelia’ che rende il tutto di grande originalità sonora.

I quattordici brani incisi, registrati quasi totalmente in live, come ai vecchi tempi, vogliono anche riprendere quella ironia creativa che caratterizzava i gruppi punk inglesi degli anni 70.

Miscelando i suoni r&b anni 50 della Louisiana con il blubeat jamaicano dei primi anni 60, la band correggese, nata nel 2014, ha creato un nuovo sound. L’etichetta tedesca Part Records aveva già prodotto il loro cd - "Look Mom no Boogie" - nel 2016 e un vinile ep con quattro brani - "Ready Steady" - sempre nel 2016. Sul finire dello scorso anno la band ha poi autoprodotto un altro singolo con due pezzi origunali: "The Rougarou" e "Shut Up Millie".

Questo pomeriggio il gruppo suonerà, sotto i portici, tutti i quattordici brani che compongono il cd. Cd che sarà in vendita nell’occasione, autografato e dedicato. Protagonisti della band sono le vocalist Antonella the Nithtingale ed Elenoir Pietri, Wainer (doublebass), Polly the Partisan (guitar), Menphis Bellesini (tenor sax) e Franz PapaLegba Falciano (drums).