Slalom tra le auto per evitare i controlli

Slalom in moto tra le auto nel traffico, senza i documenti per guidare e con il passeggero senza casco. Nel pomeriggio di venerdì una pattuglia della Polizia Stradale di Reggio Emilia è intervenuta lungo i viali cittadini per fermare una moto di grossa cilindrata che procedeva a velocità elevata. Il conducente, oltre a eseguire sorpassi pericolosi e manovre a zig-zag tra una lunga fila di veicoli, ha anche tentato di evitare il controllo alla vista degli agenti, cercando di nascondersi tra le auto in movimento.

La pattuglia, notando il comportamento sospetto e rischioso, è riuscita a fermare il motociclista in sicurezza. È emerso che il passeggero era privo di casco, mentre il proprietario del veicolo circolava senza i documenti obbligatori e senza una regolare assicurazione.

Le infrazioni hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa mille euro e al sequestro del veicolo.