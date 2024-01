Slitta di un giorno lo spettacolo con Antonio Catania e Tiziana Foschi

Cambio di data, rispetto a quanto programmato, per lo spettacolo "Ma non avevamo detto per sempre? C’eravamo forse amati", in scena al teatro di Bagnolo. La rappresentazione, annunciata per il 17 febbraio, è invece prevista alle 18 di domenica 18 febbraio, sempre al teatro bagnolese, con noti attori come Antonio Catania (foto) e Tiziana Foschi. A causa di un errore nella calendarizzazione dello spettacolo, estraneo alla responsabilità degli artisti, la lo spettacolo è stato rinviato di un giorno.

I biglietti già acquistati per questo spettacolo restano validi per la nuova data nei medesimi posti già assegnati. In alternativa è possibile selezionare un altro spettacolo tra quelli proposti nella programmazione aggiornata della stagione teatrale 2023-24 ed effettuare la prenotazione telefonicamente per comunicare la nuova scelta alla quale si intende assistere, senza ovviamente alcun costo aggiuntivo. Oppure è possibile chiedere il rimborso fisicamente alle biglietterie dei teatri gestiti dall’associazione "Quelli del ‘29", a Bagnolo e Rio Saliceto. Per informazioni: tel. 366-3206544 (anche WhatsApp).