Slitta il termine per le iscrizioni

Posticipato l’inizio delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia e al nido "Girasole". Nelle scorse ore l’amministrazione comunale ha reso noto che i genitori dei bambini interessati alla frequenza dell’asilo che c’è ancora tempo: l’apertura delle iscrizioni infatti sono posticipate all’8 febbraio e di conseguenza anche la chiusura delle iscrizioni viene posticipata all’8 marzo. ?Ieri si è svolto l’open day 1 per i servizi 0/6, con il personale di nido e scuola che hanno accolto le famiglie per mostrare gli spazi in cui si svolgono le attività, il funzionamento e la progettazione delle attività.