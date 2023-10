Slitta la riapertura del Pianello

L’amministrazione provinciale informa che, a causa dell’intensa ondata di maltempo che in queste ore sta investendo il nostro Appennino, il ponte Pianello - che lungo la Sp 108 scavalca il Secchia tra Castelnovo Monti e Villa Minozzo, da mercoledì scorso chiuso al transito per lavori - non è stato aperto ieri. "Pioggia e vento, oltre ad alcuni danni, hanno infatti provocato la sospensione del cantiere".

Se le condizioni meteo consentiranno la ripresa dei lavori, la Provincia "conta di riaprire il ponte nella giornata di oggi, o al più tardi domani mattina".

La riapertura avverrà a senso unico alternato, ma sulla corsia già sottoposta a manutenzione quindi con minori disagi per gli automobilisti, nell’attesa che si concludano gli importanti e impegnativi lavori di consolidamento statico in corso sul ponte.