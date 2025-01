Slittano i lavori alla rete idrica. Il cantiere partirà il 27 gennaio

É stato posticipato al 27 gennaio l’inizio dei lavori per la sostituzione delle condotte idriche di via Romana a Poviglio, a cura di Arca, l’Azienda reggiana per la cura dell’acqua, per un importo totale i 655 mila euro. Il progetto prevede la sostituzione della rete idrica esistente con una nuova condotta di circa 2.800 metri, tra l’incrocio con via Matteotti e il 191 di via Romana. Poi si procederà al rinnovamento delle derivazioni d’utenza.

Grazie a quest’opera, completamente collocata su suolo pubblico, si prevede un sistema migliore, con un’ulteriore riduzione delle perdite idriche. Nel corso dei lavori, la condotta esistente dovrà rimanere in esercizio: per questo motivo ed anche per garantire la massima tutela della sicurezza agli addetti ai lavori ed alla cittadinanza, si dovrà operare con la chiusura al transito veicolare di via Romana per tratte di lunghezza di circa 250 metri, partendo dalla rotatoria con via Matteotti, proseguendo in direzione Brescello. Sarà garantito il transito ai residenti, mentre saranno individuati percorsi alternativi per i mezzi pubblici.

Antonio Lecci