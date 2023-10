Slow Rally benefico e solidale a Guastalla: chi arriva ultimo vince!

Venerdì 20 ottobre alle 17 torna lo Slow Rally benefico e solidale, in centro a Guastalla, giunto alla sua nona edizione. Una gara al contrario, dove vince chi… arriva ultimo. Un evento organizzato da Ginetto Tosi che vede protagonisti i ragazzi diversamente abili assistiti dall’associazione Anffas, per un pomeriggio co-piloti di auto d’epoca e sportive, impegnate in un insolito percorso lento. Una iniziativa che vuole ricordare anche Vito Coppi, prematuramente scomparso a causa di una malattia. Il primo premio consiste in una coppa… di suino. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e gode dell’appoggio di alcune aziende tra cui Fol.Vez, Morclean, Caffè Mazzini, Lus & Hardy, Innova 1872, Allianz, Carni e salumi Lorenzo Cani, che garantiscono un contributo per la buona riuscita dell’evento dal sapore di solidarietà.