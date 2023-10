Slow Rally, gara a chi è più lento. La vittoria va a Paul Pasqualini

È stato Paolo "Paul" Pasqualini (foto) il vincitore dello Slow Rally solidale che si è svolto nei giorni scorsi a Guastalla, portandosi a casa una coppa… di suino. Un successo per la gara che funziona effettivamente al contrario, dove vince chi arriva ultimo. L’evento è stato organizzato da Ginetto Tosi con protagonisti i ragazzi diversamente abili dell’associazione Anffas, che per un pomeriggio sono stati co-piloti di auto d’epoca e sportive, impegnate in un insolito percorso lento su auto storiche e di lusso come Porsche, Mercedes, Ferrari…

L’iniziativa ha voluto ricordare Vito Coppi, prematuramente stroncato da una malattia.