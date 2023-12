Smaltimento illecito di rifiuti, anche un trasportatore reggiano tra i 14 indagati dalla Dda

C’è anche un reggiano tra i 14 indagati (oltre a due persone fisiche) nell’inchiesta coordinata dalla Dda di Bologna su un traffico illecito di rifiuti scoperto dalla guardia di finanza di Modena assieme a polizia ambientale e carabinieri. Si tratta di Alberto Luigi Ugoletti, 59enne trasportatore residente a Rubiera. L’indagine ha portato al sequestro di due discariche (in un’area di Finale Emilia conosciuta come l’ex bigattara dove venivano allevati lombrici-esca per la pesca sportiva) e di beni per quasi un milione di euro e sette misure cautelari personali (che non riguardano Ugoletti) eseguite con l’accusa di inquinamento ambientale e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. I due gestori della discarica sono finiti agli arresti domiciliari. Gli indagati, a partire dai primi mesi del 2019, per ridurre i costi dello smaltimento di rifiuti pericolosi avrebbero dato vita, senza alcuna autorizzazione, ad un’attività organizzata che garantiva tutte le fasi dell’illecito smaltimento, dalla raccolta al trasporto, dallo stoccaggio fino all’interramento. Sarebbero stati sversati e interrati rifiuti di produzione industriale, prevalentemente provenienti da demolizioni edilizie, oltre a rifiuti plastici, pneumatici e persino rifiuti pericolosi contenenti amianto.