"Smantellata l’assistenza territoriale"

Per abituare i reggiani alla riorganizzazione regionale del sistema di emergenza-urgenza che smantellerà gran parte delle auto mediche in tutte le province e riformerà i ps che resteranno solo per i codici rossi, da ieri è entrato in funzione il servizio di continuità assistenziale. Sarà questo l’unico modo per attivare il servizio di guardia medica e la presa in carico sarà successiva alla valutazione che un medico farà rispondendo telefonicamente. Ci sarà quindi l’applicazione di un protocollo mediante telefono e così si stabilirà se il cittadino necessiti di un semplice parere, oppure se debba recarsi all’ambulatorio (...)

*consigliera regionale Fdi