Smantellato il ponte pedonale

Sono iniziati i lavori per smantellare il ponte pedonale, il "bruco", che collega la stazione alla zona di Pieve. Come annunciato, ora si sta provvedendo a staccare gli impianti elettrici e la videosorveglianza. Nei prossimi giorni, invece, ci sarà lo smontaggio della struttura. Dunque, per l’attivazione dei lavori, è chiuso il transito sul ponte. Fino a settembre – entro l’avvio dell’anno scolastico dovrebbe essere pronto il nuovo sottopasso pedonale – i cittadini non potranno utilizzare il percorso più breve.

Situazione che si ripeterà in futuro di notte, visto che il nuovo sottopasso sarà chiuso da due cancelli subito dopo l’arrivo dell’ultimo treno serale e fino alla partenza del primo treno del giorno dopo. Resta un dubbio: sarà aperto nei giorni festivi, quando i treni sono solitamente sostituiti dagli autobus?