"Smart working, una scelta E non una concessione"

"E’ stato un lavoro di ricerca immane, di qualità.

Un unicum nel suo genere".

Simone Vecchi, segretario generale della Fiom-Cgil di Reggio, ha definito così la ricerca compiuta in collaborazione con l’Università di Milano e di Modena e Reggio Emilia, sull’impatto che lo smart working ha avuto all’interno delle imprese metalmeccaniche reggiane.

L’esito è stato presentato ieri in conferenza stampa.

Presenti, oltre al segretario sindacale, anche chi questa ricerca l’ha portata avanti: la dottoressa Lisa Dorigatti dell’università di Milano e Matteo Rinaldini di Unimore, oltre a Matteo Gaddi dell’ufficio studi della Camera del Lavoro.

Ad essere sottoposti ad un questionario formato da ottantaquattro domande sono stati oltre tremila lavoratori di ventidue aziende metalmeccaniche operanti in provincia.

Millecinquecento lavoratori hanno fornito una risposta; di queste, 1330 erano state compilate in modo completo ed è stato possibile eleborarle .

Accanto a tutto questo, sono state condotte anche ventincinque interviste con i lavoratori e lavoratrici della Sacmi Forni & Filters di Casalgrande.

L’attività di inchiesta e raccolta è avvenuta tra la primavera del 2021 e la primavera del 2022.

Innanzitutto il primo dato che salta all’occhio: al momento della somministrazione del questionario il 40% della forza lavoro interpellata lavorava da remoto (il 58% due giorni alla settimana, il 33% una), mentre in periodo pre pandemico, solo il 4% degli intervistati lavorava in smart working.

Il rovescio della medaglia? Il fatto che gli interessati hanno evidenziato come non avessero alcuna ‘discrezionalità’ su come e quando scegliere il lavoro da remoto: il cinquanta per cento ha infatti risposto di aver inciso ‘poco o nulla’ sull’orario di lavoro svolto e il settanta per cento di aver inciso ‘poco o nulla’ sulla scelta del numero di giorni in cui lavorare da remoto.

Un elemento discrezionale che si acuisce ancor di più quando si fa riferimenti alle dipendenti di sesso femminile che hanno evidenziato una "minore libertà rispetto agli uomini per chi svolge attività esecutive rispetto a chi svolge attività di coordinamento", si legge nel report.

Inoltre, il 57% dei dipendenti ha affermato di lavorare lo stesso numero di ore che in ufficio o (lo ha detto il 40%) più ore, ma a solo il 10% degli interpellati viene riconosciuto il pagamento degli straordinari.

Per contro la nota positiva è che il 55% dei lavoratori ha la percezione di risparmiare lavorando da remoto (questo a luglio 2022, magari oggi, con inflazione e caro prezzi, le risposte potrebbero essere diverse).

Dove i maggiori centri di risparmio sono sull’energia elettrica (88% dei rispondenti), gas e riscaldamento (81%) e generi alimentari (64%).

Infine, e questa è la summa delle conclusioni della ricerca che lo stesso Vecchi fa sue, vi è la soddisfazione degli intervistati di aver potuto lavorare in smart working e la volontà di proseguire in quest’esperienza.

Tuttavia, con il desiderio di farlo diventare un diritto esigibile sulla base di una contrattazione collettiva.

"La sfida che noi lanciamo alle imprese reggiane è di stipulare contratti aziendali al cui interno si preveda un diritto sinonimo di fiducia per i propri dipendenti, uscendo dalla mentalità arcaica per cui il dipendente lavora solo se è in ufficio sotto il diretto controllo del superiore", ha chiosato il segretario Simone Vecchi.

Ni. Bo.