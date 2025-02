"Smaschero il maschilismo grazie a Buzzati"

L’ossessione per una donna, scambiata per amore, è dipinta perfettamente nel ritratto di un rapporto malato, che Dino Buzzati racconta nel suo romanzo, pubblicato nel 1963, "Un Amore". Da questo libro è tratto lo spettacolo che questa sera, alle 21, va in scena al Teatro San Prospero. Protagonista del monologo "Un Amore", diretto da Alessandra Pizzi, è Paolo Briguglia. Com’è nato questo lavoro teatrale basato su un’opera letteraria, ingiustamente considerata minore, di Buzzati?

"Qualche tempo fa Alessandra Pizzi mi ha coinvolto in un suo progetto, per un ciclo di serate estive. L’idea fu appunto quella di proporre al pubblico la lettura di brani di questo romanzo, che in realtà viene ormai considerato un’opera culto. Una storia ambientata negli anni ’60, quindi contemporanea all’autore, che racconta di un uomo maturo, un architetto, che fatica ad allacciare rapporti con le donne e s’innamora di una giovanissima prostituta, minorenne. Un sentimento distorto che strascina in un vortice distruttivo. A mane a mano proseguivano i reading, che il pubblico apprezzava tantissimo, ci siamo detti perché non trasformare questa lettura in un vero e proprio spettacolo".

E dunque?

"Ci siamo messi a pensare a un adattamento teatrale, corredandolo di scene e di un tappeto musicale, utilizzando lavori dello stesso Buzzati, anche lui architetto, e creando una colonna sonora basata su musiche italiane, e non solo, degli anni 60. Aggiungendo anche sonorità rubate alla musica contemporanea, non risolte, che rispecchiano appieno il viaggio cupo e ossessivo del personaggio".

Qual è l’aspetto che più l’ha colpito di questo personaggio letterario, tanto da volerlo rappresentare sul palcoscenico?

"La complessità del suo animo. Il fatto che in qualche modo l’autore abbia voluto mettersi in gioco, spingendosi fino a tanto, infilandosi nelle pieghe più oscure di questo personaggio. Il racconto oscilla tra il punto di vista del narratore e quello del protagonista senza stacchi netti, in una fluttuazione continua tra oggettivismo e soggettivismo, tra narrazione in terza persona e monologo interiore. Ma la cosa che mi ha colpito maggiormente è che in questo romanzo Buzzati riesce a smascherare il maschilismo meschino e vigliacco che un po’ alberga in tutti gli uomini, anche quando non arriva a gesti estremi. Un atteggiamento che lo rende incapace di capire la forza rigeneratrice che vive in ogni donna".

Lei lavora molto anche per cinema e tv. Ha dei progetti in cantiere in questo momento?

"Per quanto riguarda la televisione ho lavorato a una serie diretta da Michele Soavi, per Rai 1, sugli ospedali psichiatrici. Ma in questo momento mi sto dedicando prevalentemente al teatro. Oltre a questo spettacolo sono entrato anche nel cast della commedia ’Perfetti sconosciuti’ di Paolo Genovese".

Biglietto 14 euro, ridotto 10.