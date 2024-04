"Smentito il castello accusatorio sull’intera vicenda"

Non vi è contraddizione tra la conferma da parte della Cassazione dell’assoluzione per Claudio Foti, lo psicoterapeuta imputato per i presunti affidi illeciti in Val d’Enza, e il processo ’Angeli e demoni’ che si sta celebrando in Tribunale a Reggio. Lo afferma l’avvocato Giovanni Tarquini, difensore di Andrea Carletti, il sindaco di Bibbiano accusato di abuso d’ufficio.

Foti era stato condannato con rito abbreviato in primo grado per lesioni gravi ai danni di un’adolescente, e per concorso in abuso d’ufficio in relazione all’affidamento del servizio di psicoterapia alla onlus ’Hansel e Gretel’, da lui fondata. Verdetto ribaltato in Appello, con assoluzione da tutte le accuse (dall’abuso "per non aver commesso il fatto", dalle lesioni "perché il fatto non sussiste"). Mercoledì la conferma da parte della V sezione penale della Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale di Bologna. "La decisione della Cassazione – commenta ora l’avvocato Tarquini – è tranciante rispetto al tema delle lesioni: distrugge quello che l’indagine aveva affermato rispetto alla psicoterapia. C’è un azzeramento dell’accusa più grave relativa ai metodi di cura. È l’elemento più positivo, e dà una giustificazione all’effetto distruttivo che l’indagine ha avuto sul tema dell’attenzione ai minori dei servizi sociali della Val d’Enza".

Anche rispetto all’abuso d’ufficio "la sentenza è molto positiva perché smentisce la costruzione accusatoria sull’intera vicenda. Le indagini della Procura portavano ad ipotizzare che l’affidamento non fosse stato corretto. La Corte d’Appello, per via del rito abbreviato, ha ricostruito i fatti solo sulla base degli atti dell’indagine e il reato è caduto. Resta però nel processo ordinario, dove la prova viene ricostruita in aula nel contraddittorio tra le parti". L’abuso d’ufficio è oggetto di una procedura di abrogazione, l’iter legislativo è in corso in Parlamento. La Giustizia avrà probabilmente tempi più lunghi di quelli della Politica: in dibattimento si stanno ascoltando i testimoni dell’accusa (oltre 200), poi toccherà ai testi della difesa, all’esame degli imputati e, forse, all’analisi delle perizie.

Francesca Chilloni