"Smettila di parlare in giro di me". E la prende a pugni in un locale

Aggredita con pugni nel bagno di un locale: una donna di 50 anni è stata denunciata con l’accusa di lesioni personali. La vittima, una 58enne, nella notte del 20 aprile scorso si trovava in compagnia di sua sorella e di alcune sue amiche in un locale in un comune del comprensorio ceramico. La 58enne, durante la serata, si è recata nel bagno dove è stata raggiunta da una sua conoscente, la 50enne finita nei guai. Senza alcuna motivazione, dopo essere entrata con forza nel bagno, ha aggredito la 58enne con pugni in tutto il corpo e alla testa. "Smettila di parlare in giro di me", ha detto la 50enne rivolgendosi alla 58enne. Successivamente la vittima e le amiche si sono spostate nell’area bar in cui sono state avvicinate nuovamente dalla 50enne. Fortunatamente la 58enne si è però allontanata dal locale e si è successivamente recata al pronto soccorso dell’ospedale di Scandiano per le cure e i controlli del caso da parte dei sanitari del Magati. Ha riportato lesioni, giudicate guaribili dai medici in cinque giorni. Il giorno dopo si è in seguito rivolta ai carabinieri della tenenza di Scandiano per raccontare lo spiacevole episodio. È stata formalizzata la denuncia e i militari dell’Arma hanno prontamente iniziato le relative indagini interpellando le persone che avevano assistito all’aggressione. I carabinieri, grazie alle dichiarazioni dei testimoni, hanno acquisito elementi per la presunta responsabilità della 50enne: è stata denunciata alla Procura reggiana.

m. b.