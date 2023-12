Smirnov potrà essere processato

È capace di intendere e di volere, quindi potrà essere processato. È quanto trapela sull’esito della perizia medica fatta su Oleksii Smirnov, 50enne di nazionalità ucraina, che salì quest’estate alla ribalta per una serie di episodi che turbarono Castelnovo Monti. Davanti al giudice Sarah Iusto, venerdì si sarebbe dovuta tenere l’udienza in cui il perito incaricato dal tribunale, Giorgio Chiessi, avrebbe dovuto relazionare sugli esami da lui fatti relativi alla capacità di Smirnov di poter partecipare con consapevolezza al processo. A causa dell’assenza del traduttore è stato rimandato tutto a gennaio. Smirnov deve rispondere di furto aggravato. Secondo la ricostruzione investigativa, il 6 luglio prima tentò di sfondare la porta di casa del compagno con cui conviveva in un condominio di Castelnovo Monti, e poi fece lo stesso con un altro residente.

Avrebbe preso un tablet, un cellulare e le chiavi dell’auto del proprietario, per poi darsi alla fuga ed essere fermato poco dopo dai carabinieri. All’esito della direttissima, Smirnov fu sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, provvedimento che il sindaco Bini criticò. Nel giro di 48 ore, lui si ripresentò in centro a Reggio dove, anche qui annebbiato dall’alcol, creò scompiglio e poi crollò a terra. Durante il trasporto al pronto soccorso, avrebbe molestato gli operatori del 118. Il pm Valentina Salvi ha chiesto la custodia in carcere, cui è ancora sottoposto. Ora l’avvocato difensore Francesco Cupello vuole chiedere il giudizio abbreviato, condizionato all’audizione del querelante, cioè del proprietario dell’abitazione del condominio in cui è avvenuto il furto. al.cod.