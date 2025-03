Smith e Reggio, l’amore rinnovato

Claudio Coldebella lo aveva di fatto preannunciato in una recente intervista, ma da ieri c’è anche l’ufficialità: Jamar Smith ha prolungato il contratto e vestirà la canotta della Pallacanestro Reggiana fino al giugno del 2026. "Sono grato ed entusiasta di aver rinnovato il mio contratto e non vedo l’ora di continuare questo fantastico viaggio qui a Reggio Emilia – queste le prime parole del veterano biancorosso - Vorrei solo dire che apprezzo la fiducia ed il sostegno che ho ricevuto quotidianamente da tutte le persone coinvolte in questa società e che il mio modo per ripagarlo è impegnarmi e dare il meglio di me ogni giorno. Quindi, come sempre, non ci resta che continuare a lavorare".

Pratico e pragmatico come sempre, Smith – che il prossimo 7 di aprile compirà 38 anni - vivrà nella nostra città anche una terza stagione che lo porterà probabilmente a chiudere qui una carriera di alto profilo in cui ha vinto un’Eurocup, una Fiba Europe Cup (proprio contro Reggio, quando vestiva la canotta del Bahcesehir) e un campionato francese col Limoges oltre a diversi altri premi individuali, su tutti quello di Mvp dell’Eurocup 2021.

Ovviamente soddisfatto anche il general manager Coldebella che, dopo aver rinnovato Smith, presto potrebbe annunciare anche il prolungamento di capitan Vitali a cui sta lavorando già da parecchie settimane: "Siamo davvero felici di proseguire il nostro cammino insieme a Jamar – ha spiegato il gm biancorosso -. un giocatore di talento, un equilibratore di gioco che mette a loro agio i compagni e l’allenatore. I reggiani sanno riconoscere la classe e quella di Jamar è subito stata apprezzata dal pubblico del PalaBigi. È una conferma che trae origine anche da tutto questo e a questo si aggiungono la grande presenza in spogliatoio ed il legame che lui e la sua bellissima famiglia hanno costruito con la nostra società ed il territorio".

Smith è subito diventato uno dei beniamini del pubblico reggiano che coi campioni ‘over 35’ ha una lunga e fortunata tradizione (basta pensare a Kaukenas o all’inarrivabile Mitchell). Per Smith – secondo quanto dichiarato recentemente da Coldebella – potrebbe esserci anche un futuro nello staff biancorosso per iniziare a muovere i primi passi da coach, con la consapevolezza che - grazie ai suoi infiniti contatti e alla propria leadership – riuscirebbe a cavarsela alla grande anche come dirigente.