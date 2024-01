Smith pensa positivo: "Ce la giochiamo con tutti"

Con Hervey e Faye ha trascinato alla vittoria, con la sua leadership, l’Unahotels domenica scorsa contro Cremona. Jamar Smith ci parla delle situazione attuale e delle prospettive biancorosse.

Smith, il suo bilancio della stagione sinora?

"Al di là di alcune brutte sconfitte, direi positivo. Siamo dove il campo ha dimostrato che dovremmo essere. Sono convinto che continueremo a migliorare, a credere in noi stessi e fare ulteriori passi avanti".

Il primo da compiere?

"Vincere qualche partita in più in trasferta".

L’altissimo talento della squadra fa pensare molti che, in una gara secca, Reggio possa essere l’avversario peggiore da affrontare. Forse in casa Segafredo non sono del tutto contenti di sfidarvi alla Final- Eight…

"Poche settimane fa abbiamo dimostrato di poter competere alla pari con loro. Deve essere il nostro punto di partenza, anche motivazionale. Gli attori saranno gli stessi, cambierà il campo di gioco ma quello che non deve cambiare è la mentalità con la quale affronteremo la partita".

Al momento del suo acquisto la dirigenza ha fatto capire che puntavano molto su di lei anche per il suo carisma. Che giudizio dà del suo rendimento e del suo ruolo in seno al gruppo?

"Sono felice del mio ruolo, e in generale qui sto davvero molto bene. Il contesto è quello che mi fa sentire a mio agio, ho ritrovato coach Priftis e Coldebella con i quali avevo lavorato bene in Russia, ho conosciuto un gruppo di ragazzi davvero fantastici che hanno voglia di migliorare e che stanno bene insieme. Non potrei chiedere di meglio".

Da veterano del basket europeo, le è già capitato di vivere un campionato dove la sua squadra in casa aveva un ottimo rendimento e in trasferta l’opposto?

"Sì: penso quindi che dobbiamo imparare ad approcciare meglio i match, non aspettare la partita, ma aggredirla, essere quelli che fanno la prima mossa. Poi dobbiamo farci tutti trovare pronti, soprattutto a livello di mentalità ed energie. Se riusciamo a sistemare queste due cose ricominceremo a vincere anche in trasferta". Fino a poco tempo fa si criticava la difesa dell’Unahotels, soprattutto la continuità.

Ora la squadra pare migliorata in questo ma paradossalmente più inceppata in attacco…

"Dobbiamo migliorare le letture e le spaziature, imparare a capire meglio cosa fanno le difese avversarie ed agire di conseguenza. Sono tutte cose che arrivano con l’esperienza, e il lavoro quotidiano; imparando anche dagli errori".

In attacco sta faticando, paradossalmente, Langston Galloway. Ritiene vi siano i margini per aiutarlo a sfruttare al meglio le sue doti?

"Sicuramente possiamo fare un lavoro migliore nel coinvolgerlo e metterlo nelle migliori situazioni per esprimersi. Però non dimentichiamoci che stiamo parlando di uno dei migliori tiratori del campionato e forse di tutta Europa, e quindi come lo sappiamo noi lo sanno anche gli avversari, che hanno come obiettivo quello di non fargli mai prendere un tiro aperto. Credo che man mano che la stagione vada avanti anche lui imparerà qualche ’trucchetto’ per costruirsi qualche tiro aperto in più e sicuramente noi compagni dobbiamo fare un lavoro migliore per liberarlo. Però, stiamo parlando di un giocatore che sta facendo una grande stagione, considerando che è la sua prima in Europa".