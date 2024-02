Smog da record in provincia. In Emilia, peggio solo Piacenza. A Castellarano la maglia nera

Rosso, viola e nero. I tre colori della vergogna, assegnati a una qualità dell’aria scadente, insalubre, pessima. In Italia si respira l’aria peggiore d’Europa, con la Pianura Padana fra le terre più inquinate del continente, e Milano con lei, avvolta da una nube di smog impenetrabile. A inchiodarla, un video dell’Esa, European Space Agency, che mostra una cappa di inquinamento dominante sulla metropoli tutto gennaio, e una media mensile di NO2 pari a 44,8 µg/m³, valore ben oltre la media annuale consentita dall’UE pari a 40 µg/m³, e quasi quattro volte superiore rispetto alla soglia di 10 µg/m³ indicata dall’Oms.

E Reggio, in tutto questo? Non si sente per niente bene. Potremmo dire che le manca l’aria. Valori altissimi di polveri sottili si registrano in tutta l’Emilia, sopra la media di 100 microgrammi. Ma se l’aria peggiore (stima delle Pm10) lunedì è toccata a Piacenza, con 119 microgrammi per metro cubo, Reggio arriva seconda, con una concentrazione media di 108 mg in viale Timavo. Terza e quarta rispettivamente, Parma con 104 e Modena a quota 103 microgrammi. Fra le prime in questa classifica dei peggiori c’è Castellarano, dove la centralina ha segnato 85 microgrammi, seconda soltanto a Fiorano modenese (89 mg). A Reggio abbiamo avuto sforamenti di valori in 9 giorni degli ultimi 14, con un picco di 108 mg per metro cubo rilevato lunedì, superando Bologna e provincia, che ha prodotto un valore massimo di 93, toccato domenica. Per tre giorni di fila – sabato, domenica e lunedì – in tutta la regione si sono sforati 50 microgrammi per metro cubo di pm10, dati da maglia nera, che ha rivestito di smog Reggio, Parma e Piacenza. Un allarme che desta crescente preoccupazione per la salute dell’ambiente e dei cittadini, con rilevazioni di pm10 stimate oltre il doppio consentito. Picchi di polveri sottili – le pm2.5, meno conosciute delle pm10 ma anch’esse molto pericolose – sono stati registrati negli ultimi giorni in Emilia-Romagna. Responsabile del Centro tematico regionale di Qualità dell’aria di Arpae, Vanes Poluzzi è perentorio. Emerge un peggioramento negli ultimi cinque giorni, con lunedì da bollino rosso assegnato alle ‘scadenti’ Piacenza e Bologna, superate in peggio dal bollino viola di Modena – al parco Ferrari 94 microgrammi di pm 2.5, sabato ben 100 - Parma con 87 microgrammi e Reggio, lunedì a quota 82. Anche se per il pm 2.5 non si ha una soglia di sforamento giornaliera, rileva lo specialista di Arpae, la normativa imposta dalla Ue indica come soglia di riferimento una concentrazione media annua entro i 25 microgrammi per metro cubo. A preoccupare è piuttosto il rapporto tra pm 2.5 e pm 10 di questi ultimi giorni, ovvero un valore che si avvicina all’1 e che Poluzzi spiega così: "Una quantità di pm 10 quasi tutta composta da pm 2.5, cioè particelle ancora più sottili che sono frutto non di emissioni dirette, ma dell’inquinamento secondario".