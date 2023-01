Smog, stop anche ai diesel Euro 5

Limitazioni al traffico e introduzione del ‘Move-In’ anche a Reggio, dopo quanto già accaduto in Lombardia e Piemonte. Sono queste le due novità di inizio anno, sul piano della mobilità in città. Le limitazioni. Fino a domani, mercoledì, proseguiranno le limitazioni alla circolazione nei confronti delle auto, a questa tornata, fino alle diesel Euro 5. La qualità dell’aria, con lo sforamento della Pm10, ha fatto scattare il piano di limitazione della circolazione, che, in questo caso, subisce un’ulteriore stretta, visto che allo stop, oltre ai veicoli solitamente già sottoposti alle limitazioni – benzina Euro 0, diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5, oltre che i veicoli commerciali diesel fino a Euro 3 e ciclomotori Euro 0 o 1 – partecipano anche i diesel Euro 5. Il tutto dalle 8.30 alle 18.30.

Il Move-In. Dal primo di gennaio, anche nel territorio di Reggio Emilia è scattata la misura del ‘move in’ (Monitoraggio dei veicoli inquinanti), iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è quello di "offrire eque condizioni di mobilità ai cittadini, calibrando le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti sulla base dell’uso effettivo del veicolo".

Il progetto, infatti, prevede che i proprietari dei veicoli più inquinanti possano avere una quota massima di chilometri di cui usufruire per i loro spostamenti da utilizzare annualmente, anche nei periodi in cui sono in vigore le limitazioni al traffico. A ogni veicolo che aderisce (l’adesione è volontaria) viene infatti assegnato un tetto massimo di chilometri da percorrere sul territorio dei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione previste dal Piano aria integrato regionale (Pair).

Si va ad esempio dai 1000 chilometri percorribili per le auto a benzina di categoria euro 0 e 1 agli 8000 percorribili da una vettura diesel euro 4.

Raggiunta la soglia di chilometri assegnati, il veicolo non potrà più circolare nei territori dei Comuni che adottano limitazioni alla circolazione per motivi ambientali fino al termine dell’anno di adesione al servizio.

Possono aderire al servizio Move-In tutti i proprietari dei veicoli circolanti in Emilia-Romagna oggetto di limitazioni della circolazione per motivi ambientali. Per farlo basta accedere nell’apposita sezione del portale e seguire la procedura. Si può accedere con SPid, Cns (Carta Nazionale dei Servizi) con Pin e relativo lettore di smart card o con Carta di Identità Elettronica (Cie).

L’adesione comporta un contributo di 50 euro per il primo anno (30 euro per l’installazione della black-box e 20 euro per la fornitura del servizio annuale). Dagli anni successivi il contributo è di 20 euro per il servizio.