Smottamento a Baiso, proprio vicino al murale di Pantani

Per gli amanti del ciclismo, Marco Pantani è come un Dio. E per chi non crede alle coincidenze, considera quasi un ‘segno divino’ del "Pirata" (come a dire: "Vorrei esserci anche io", quasi a ricordare che quando quella bandana saliva sui pedali e decideva di scattare, anche il terreno si alzava...) quanto accaduto ieri mattina sulla Sp7, in località Montelusino, la strada che conduce da Viano a Baiso. Uno smottamento proprio di fianco al murale dedicato al campione delle due ruote raffigurato in maglia rosa dall’artista carpinetano Roberto Mercati. E proprio alla vigilia del passaggio del Giro d’Italia (con la 10ª tappa che domani parte da Scandiano e arriverà a Viareggio, passando da colline e Appennino reggiano). Anche se – fortunatamente per la corsa – questo tratto non sarà toccato dai corridori, col percorso che è appena più a valle. Ritornando ‘terreni’, la strada è stata chiusa per la frana. Ma i tecnici del Comune di Baiso sono al lavoro per rimuovere i massi sull’asfalto entro il passaggio della tappa di domani perché gli abitanti che vivono qui rischiano di rimanere isolati per ore, dato che la strada a valle sarà interdetta al traffico appunto per il Giro.

dan. p.