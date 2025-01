"Snodo importante, ma ancora non esulterei: attendiamo da 40 anni"

Buone notizie anche nel comprensorio ceramico reggiano sul fronte del rinnovo della concessione dell’A22 e dunque anche della realizzazione della tangenziale di Rubiera che rientra nella bretella Campogalliano-Sassuolo.

Il sindaco di Rubiera esulta dopo la pubblicazione del bando? "Beh, esulta mi pare eccessivo – sottolinea il primo cittadino Emanuele Cavallaro –. Naturalmente quella del bando per la gestione dell’A22, così come l’abbiamo appresa, è una buona notizia soprattutto perché parliamo di una società controllata da soci pubblici. Ma dopo quarant’anni di attesa per la nostra tangenziale esultare per un ulteriore annuncio mi parrebbe decisamente eccessivo. Teniamo l’entusiasmo per quando vedremo l’effettiva apertura dei cantieri sul nostro territorio".

Lei rimane quindi pessimista? "No. Cerco semplicemente di essere realista. Tra l’altro la gara per la costruzione e gestione della Campogalliano-Sassuolo la società AutoCs, controllata da A22, l’ha vinta già da un paio di lustri. La connessione tra le due concessioni è meramente finanziaria. Evidentemente spetta allo Stato tenere insieme le opere e le risorse per risolvere i problemi dei cittadini e risolvere il problema del gap infrastrutturale di una delle zone più industrializzate del paese".

La situazione della viabilità a Rubiera? "Come quella che denunciamo da tempo. Salvo questi giorni di vacanza, una colonna di traffico avvolge il nostro centro abitato nelle ore di punta. Proprio in queste settimane, su nostra richiesta, Arpae sta svolgendo all’altezza del cinema Emiro una campagna di rilevamento della qualità dell’aria. Si esulta a cantieri aperti".

A livello pratico cosa si può fare? "Credo che, arrivati a questo punto, la Provincia possa attivarsi per armonizzare i disegni delle connessioni tra la tangenziale, la bretellina e la via Emilia in territorio di Reggio e Rubiera. In modo da non essere colti da sorpresa dalle ruspe. E’ un’occasione importante per tutti".