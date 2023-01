So-Stare, ragazzi disabili e genitori chiamati al confronto Stasera l’incontro nel Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro

Due percorsi, uno per i genitori e l’altro per ragazze e ragazzi con disabilità, progettati per riflettere e confrontarsi dai rispettivi punti di vista su cosa comporta diventare e far diventare “adulti”.

Da un lato i ruoli che evolvono, le fatiche, le preoccupazioni, i cambiamenti, le sfide e le possibilità offerte dal “durante e dopo di noi”, dall’altro la condivisione con i coetanei di esperienze al di fuori della famiglia per conoscere meglio se stessi e ciò che si vuole o si può fare nella vita. I due percorsi “So-Stare”, questo il nome del progetto formativo, saranno presentati oggi, alle 18, al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro.

Una serata per ricevere informazioni e conoscere i promotori e i professionisti che condurranno i diversi momenti di incontro: Rita Nasi, psicologa, esperta in Analisi del comportamento, Chiara Casoli, psicologa clinica e Giancarlo D’Antonio, psicologo, borsista di ricerca, specializzando in psicoterapia sistemico-integrata.

Il progetto è organizzato dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia Onlus (presieduta da Innocenza Grillone), in collaborazione con Comune, Consorzio Quarantacinque, Consorzio Oscar Romero, Laboratorio Aperto con il patrocinio dell’Ausl di Reggio.

Al termine della serata sarà possibile iscriversi ai colloqui individuali gratuiti che si svolgeranno nelle settimane successive. La partecipazione all’evento di presentazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione (333 6957831 – 0522 926329, email: [email protected])