Soccorritori e alluvionati si rivedono dopo tre mesi

Ad oltre tre mesi dalla tragica alluvione, i residenti nelle zone della Romagna tragicamente colpite non dimenticano i volontari che si sono subito prestati per dare una mano agli abitanti in difficoltà. Ubna volta arrivati sui luoghi hanno lavorato per ripulire strade, cantine, abitazioni. Ma anche aziende, piazze, scuole e ogni altra struttura che presentava necessità.

I residenti nella zona di via Gorizia a Forlì hanno organizzato una cena invitando i volontari della Protezione civile Nubilaria di Novellara, che in quei giorni di emergenza avevano prestato il loro aiuto, tra acqua, fango e fatica, ma anche tanta voglia di ripartire verso una vita normale nel più breve tempo possibile.

E così a Forlì si sono recati alcuni volontari della Protezione civile novellarese guidati dal presidente Alessandro Trolla, oltre ai coordinatori regionali Davide Maggioli e Marte Iotti, nonchè Marzio Zanchini, in rappresentanza della ditta PI2000.

’Il fango ha lasciato il posto a vere amicizie’, è il messaggio uscito da questa iniziativa. "Nel nostro caso il fango ha lasciato il posto a delle vere amicizie. Questi angeli – spiegano i residenti del quartiere forlivese – si sono spesi per noi come nessun altro e non potevamo non esprimere loro la nostra gratitudine nel modo che noi romagnoli conosciamo meglio: facendo baracca.

Nonostante i disagi siano ancora enormi, avevamo bisogno di una serata di allegria e spensieratezza, nella quale non sono mancati anche momenti di grande commozione".

La serata ha visto anche la collaborazione della locale parrocchia di San Benedetto, che ha fornito gratuitamente tavoli e sedie per consumare la cena.

Anche per i volontari reggiani è stata una grande soddisfazione: "Per noi è sempre un piacere dare aiuto volontario alle persone in difficoltà – commenta il presidente Trolla – ma è anche una grande gioia quando si ricevere in cambio tanta amicizia".

Proprio come è accaduto con gli alluvionati di Forlì.

Antonio Lecci