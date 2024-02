"Soccorsi difficili a causa della numerazione stradale"

Un’interrogazione per conoscere gli interventi previsti per il miglioramento della numerazione civica di alcune strade di Reggiolo. L’ha presentata la consigliera Anna Basta, del gruppo Ricostruiamo Reggiolo: "Si tratta di una questione di sicurezza molto importante. Alcuni operatori della Croce Rossa hanno lamentato casi di difficoltà nell’individuare alcuni numeri civici in caso di chiamate, anche di emergenza. Ogni intervento necessita di segnaletica chiara e visibile, per garantire tempestività di azione: non solo degli operatori del soccorso ma anche delle forze dell’ordine. E, più in generale, tutti i cittadini non devono trovare difficoltà nell’individuare un numero civico o una strada. Per questo chiediamo di eseguire una mappatura con aggiornamento della visibile esposizione dei cartelli stradali che indicano i nomi delle vie, oltre all’identificazione corrispondete tra abitazioni, numeri civici e chiara visibilità degli stessi". Non sono rari i casi, non solo a Reggiolo, i casi in cui una carente chiarezza di strade e numeri civici rendono difficile l’immediata individuazione degli indirizzi, con rischio di ritardi nel soccorso sanitario o altri interventi di emergenza. Spesso gli interventi si basano su indicazioni fornite da sistemi tecnologici. Che necessitano di indicazioni precise per essere funzionali.

a. le.