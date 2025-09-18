Soccorsi in parete e nei boschi. Tre giorni di esercitazioni

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna ha programmato tre giorni di esercitazioni alla Pietra di Bismantova, il Summer Mountain Rescue Course (Smrc), si terrà da domani a domenica alla ‘palestra’ la Pietra di Bismantova. Si tratta di un corso di formazione nazionale, riservato a personale sanitario e tecnico del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, in cui verranno allestiti diversi scenari di simulazione di eventi di soccorso in ambiente montano e impervio, sotto la supervisione della Scuola nazionale medici dello Snamed e della Scuola nazionale tecnici del Cnsas. Nei tre giorni di corso, si alterneranno lezioni di formazione frontale a micro simulati in ambiente, al termine dei quali verrà condotto un debriefing tenuto dagli istruttori, analisi post evento per riflettere su quanto accaduto. Si tratta di un evento formativo di rilevanza nazionale, in cui quindici coppie provenienti da tutta Italia formate da un medico o infermiere e un tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si metteranno alla prova, con lo scopo di affinare le sinergie tra la componente tecnica e quella sanitaria, che quotidianamente si trovano a intervenire in tutto il territorio nazionale. Soccorsi in parete, nei boschi e in ambiente ostile: saranno tre giorni di formazione sul campo, in cui i soccorritori affronteranno scenari altamente realistici, con l’utilizzo della modalità di "simulazione e debriefing".

"Il Soccorso Alpino – spiega il presidente del Servizio regionale Emilia-Romagna (Saer) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Sergio Ferrari – ha la possibilità di portare personale sanitario medico-infermieristico in ambiente impervio, lavorando con la componente tecnica per garantire il miglior risultato possibile in un intervento di soccorso, anche in condizioni di meteo avverso o quando non è possibile l’utilizzo di mezzi aerei. In questo contesto diventa fondamentale la sinergia tra tutte le figure presenti sul campo".

Settimo Baisi