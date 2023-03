Soccorsi sulla scena di un crimine? Ecco come non inquinare le prove

Una lezione sulle procedure da adottare negli interventi dei soccorritori sulle scene del crimine per evitare di inquinare le fonti di prova. E’ stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Guastalla, rivolta ai volontari e agli operatori della Croce azzurra di Poviglio, grazie alla proposta avanzata dal presidente dell’associazione, Claudio Sanfelici, accolta con favore dal capitano Roberto Iandiorio, da alcuni mesi alla guida dei carabinieri della Bassa Reggiana. A illustrare le procedure corrette da adottare su una potenziale scena del crimine è stato il luogotenente Antonio Matassa, comandante del nucleo operativo carabinieri di Guastalla e con esperienza pure ai Ris di Parma.

A seguire la lezione una cinquantina di operatori della Croce azzurra, ai quali è stato spiegato come comportarsi su episodi delittuosi, per non "inquinare" possibili fonti di prova utili agli investigatori per far luce su reati anche molto gravi. Già da tempo simili lezioni si svolgono con volontari e operatori del soccorso, in particolare nei gruppi di Croce rossa, con periodici incontri di formazione per i nuovi volontari e di aggiornamento per quelli già esperti, tenuti sempre da carabinieri specializzati nel settore dell’investigazione scientifica.

a.le.