Soccorso Alpino, il Centro operativo dedicato a Magnani

Meritato riconoscimento alla memoria Giuseppe Magnani (foto), pioniere del Soccorso Alpino: il Centro operativo sarà intitolato al "Promotore e volontario della Stazione Monte Cusna del Soccorso Alpino e socio fondatore della sezione Bismantova del Club Alpino Italiano". La cerimonia si terrà questo sabato alle 11 in Via dei Partigiani 10, Castelnovo Monti. Interverranno le autorità, i familiari di Magnani, i responsabili del Soccorso Alpino e i membri delle associazioni del volontariato locale. Sempre presente in ogni intervento fino ad oltre ottant’anni di età, Magnani bitava a valle della Pietra di Bismantova, il suo primo amore e la prima tentazione per le scalate nella roccia come componente del Cai. È stato per tutti un maestro della montagna che ha messo al primo posto la sicurezza.

s.b.