Soccorso due volte in poche ore

Continua a essere raggiunto e soccorso dal personale di ambulanza e automedica, un quarantenne di origine straniera, che in pochi giorni ha fatto mobilitare il personale del 118 almeno una decina di volte. Ben quattro gli interventi lo scorso fine settimana. E l’altro pomeriggio altre due volte, comprendendo pure un trasferimento in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, che frequenta la zona di Guastalla. L’ultimo intervento di ambulanza e automedica alla stazione guastallese, dove è stato necessario pure un "inseguimento" tra i binari prima di fermarlo e consentire gli accertamenti sanitari, in seguito a una caduta a terra. Una situazione generale che sembra aggravarsi ogni giorno di più, che è stata segnalata a più riprese agli uffici dei servizi sociali del territorio.