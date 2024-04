Social e bitcoin nuove ‘armi’ mafiose. Gratteri mette in guardia i ragazzi: "Lusso e soldi sono solo illusioni"

"Studiate per non farvi fregare dagli adulti. Vi diranno che siete bravi, maturi e intelligenti per farvi rilassare, invece dovete essere arrabbiati, avere una visione e una lucidità e ricordare che con il telefonino da solo non si va da nessuna parte". Così Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli si è rivolto ieri mattina nell’auditorium del Centro Malaguzzi a oltre duecento studenti delle scuole reggiane (Secchi, Motti, Chierici, Canossa, Scaruffi, Galvani, D’Arzo e Filippo Re) che hanno partecipato alla giornata conclusiva della 13ª edizione del festival della legalità ‘Noi contro le mafie’ promosso dalla Provincia e dalla Regione.

"La mafia nell’era digitale", questo il focus sviluppato dai relatori. In cattedra l’ospite d’onore era il magistrato simbolo della lotta alla criminalità organizzata, Gratteri. "Abbiamo visto in alcune inchieste che la ‘Ndrangheta ha fatto venire in Calabria degli hacker tedeschi e rumeni e in venti minuti abbiamo assistito a tre transazioni, in banche di tre continenti diversi, per un totale di cinque milioni e poi abbiamo scoperto delle basi per il trading in Romania e Bulgaria", uno degli esempi riportati da Gratteri. Secondo il quale però "la Camorra è molto più avanti nell’economia" utilizzando "a sorpresa, anche dark web e l’uso dei bitcoin. Pensate che a Crotone si estraggono più cryptovalute che a Roma o Milano" perché difficilmente rintracciabili per gli inquirenti. E ancora: "Ora si sono spostati tutti da Facebook a Tik Tok dove i figli dei camorristi pubblicano video con auto di lusso e soldi. Così lanciano il messaggio ai giovani: siamo vincenti, se vieni con noi lo sarai anche tu. Ma è una pia illusione. I gregari restano sempre tali", ha concluso.

L’evento è stato presentato dal direttore scientifico del festival Antonio Nicaso, docente alla Queen’s University di Kingston (Canada) su storia, società e cultura mafiosa. Presenti anche il presidente della Provincia, Giorgio Zanni a fare gli onori di casa ("Anche dopo Aemilia il protagonismo negativo continua ad esserci, grazie alla prefettura deteniamo il record di interdittive antimafia ma le critiche e le pressioni continuano ad arrivare"), il prefetto Maria Rita Cocciufa ("orgogliosa di avere nella nostra provincia personalità di questo livello") e il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ("complimenti alla Provincia per aver individuato qui il terreno fertile per analisi e proposte che possono fare la differenza e rendere la città un riferimento internazionale nell’elaborazione di strategie di contrasto") oltre al generale dell’Arma dei carabinieri Teo Luzi, insieme al comandante provinciale, colonnello Andrea Milani.

In platea anche il questore Giuseppe Maggese, il colonnello della guardia di finanza Filippo Ivan Bixio, il senatore Graziano Delrio, il capo della segreteria politica della presidenza della Regione Giammaria Manghi e il candidato sindaco del centrosinistra Marco Massari.

Tommaso Vezzani