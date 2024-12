Social e intelligenza artificiale

Il professore Pier Cesare Rivoltella (foto) al Made per un incontro pubblico su social media e intelligenza artificiale: come cambierà la vita dei nuovi cittadini? La lectio magistralis conclusiva del percorso avviato nell’istituto Gobetti si terrà domani sera alle 21 nella sala Casini del Polo Made di Scandiano. Un’opportunità per ascoltare il professore di didattica e tecnologie dell’educazione all’Alma Mater di Bologna. Nella sua lezione ‘Venti idee didattiche sostenute dall’intelligenza artificiale’, si rivolgerà non solo agli studenti ma anche ai docenti che si trovano davanti a sfide educative nuove, da affrontare senza pregiudizi. Rivoltella coordina il dottorato di interesse nazionale in learning sciences and digital technologies e membro della commissione scuola dell’Accademia dei Lincei. A lungo docente all’Università Cattolica di Milano, tiene corsi in diverse università italiane e straniere e ha al suo attivo oltre 500 pubblicazioni scientifiche.

m. b.