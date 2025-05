Social e lato oscuro. La tavola rotonda

Serena Mazzini, esperta di social media strategy e critica dei new media, presenta il suo ultimo libro ‘Il lato oscuro dei social network. Come la rete ci controlla e ci manipola’ edito da Rizzoli, domani martedì 20 maggio (ore 19) al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44/c) a Reggio Emilia.

Accanto alla nota professionista della comunicazione digitale il sociologo Vanni Codeluppi, professore ordinario di Sociologia e Sociologia dei consumi presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, autore di numerosi volumi monografici, saggi e articoli sui fenomeni comunicativi nel mondo dei consumi, dei media e della cultura di massa.