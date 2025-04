Social, il post contro Calenda: "Cerco una Renault 4 rossa...". L’ex ministro risponde a tono

Calenda ucciso dai terroristi come Aldo Moro? Vergognoso e allucinante anche solo adombrarlo. Ma quanto scritto - e poi cancellato - in un post su Facebook dal reggiano Giammarco Ibatici, del quale sono stati poi rimossi tutti i profili sui vari social network, lo farebbe pensare. Il nostro concittadino, noto in città nel ramo degli eventi musicali (da socio della società Nameless Srl è stato direttore dell’apprezzato Omi Festival, allestito alle Reggiane) ha infatti scritto: "Cerco Renault 4 rossa con bagagliaio per leader politico dei Parioli", con evidente collegamento tra il leader di Azione e la vettura in cui fu rinvenuto il cadavere di Aldo Moro, ucciso delle Brigate Rosse.

Il post è finito alla visione del diretto interessato, Carlo Calenda, che ha reagito subito via social, pubblicando la foto del post di Ibatici e scrivendo: "Bella roba, avanti così, sinceri democratici contro il fascismo". Arricchito successivamente da un ulteriore commento: "Ciao sincero democratico. Spero che tu abbia contezza della gravità di ciò che scrivi. Passerò alle competenti autorità". Parole che fanno pensare che l’ex Ministro dello Sviluppo Economico in seno ai governi Renzi e Gentiloni, abbia in animo di muovere querela nei confronti di Ibatici. Quest’ultimo, non nuovo a intemerate social, a novembre 2024 apostrofò con l’epiteto di infame l’attuale consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Aragona.

Sotto il citato post di Calenda, erano arrivati, fino alla serata di ieri, quasi 900 commenti, in larga maggioranza solidali col politico romano. Come era facile attendersi numerose sono state le reazioni al post di Ibatici, sia di esponenti dei media sia di privati cittadini; unanimi nel ricordare come sia particolarmente triste che tale messaggio parta dalla provincia che fu, purtroppo, culla del terrorismo di matrice comunista.

Gabriele Gallo