Società Ast: presentato il nuovo Cda

Grande partecipazione alla presentazione del nuovo assetto dell’Azienda speciale di Toano (Ast) quale esempio unico di gestione comunale a livello provinciale. L’evento che si è svolto all’oratorio San Biagio di Toano in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua: un incontro in cui il Comune ha presentato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale Toano, unicità a livello provinciale in quanto al 100% di proprietà comunale, che da oltre sessant’anni gestisce il servizio idrico integrato di tutto il territorio toanese e della frazione Lusignana di Villa Minozzo. "Il nostro intento è anche sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questa rete – spiega la nuova direttrice dell’Ast, Roberta Filippi –. Sono stati anche presentati alcuni progetti dei ragazzi della classe prima della scuola secondaria di primo grado, che sull’importanza del ciclo dell’acqua hanno prodotto elaborati artistici davvero interessanti come canzoni trap o fumetti. I ragazzi hanno scelto tematiche come l’inquinamento ambientale e il risparmio idrico".

Sugli investimenti in corso "stiamo introducendo un sistema di telecontrollo finanziato con fondi Pnrr, per verificare le perdite della rete arrivando così a ridurle al minimo – aggiunge Filippi –. Vorrei anche sottolineare che nelle nostre 3.000 utenze, 1.000 sono di seconde case, e 100 di aziende zootecniche: credo vada sottolineata la qualità estremamente alta dell’acqua che forniamo". Sono intervenuti il Sindaco di Toano Leonardo Perugi, Marialuisa Campani di Atersir, la geologa del Parco nazionale Alessandra Curotti ha illustrato il progetto Europeo Humanita condotto con Ast.

"L’Ast rappresenta un patrimonio storico infrastrutturale a cui teniamo molto – ha concluso il sindaco Perugi –. Siamo l’unico Comune della provincia a gestire autonomamente il ciclo idrico integrato, e credo che questo rappresenti un grande valore. Tanto più che da noi la gestione idrica ha radici storiche antichissime, e rappresenta un elemento che possiamo valorizzare attraverso le conoscere le nostre frazioni, i nostri torrenti e strutture storiche come l’antico Ponte di Cadignano, elementi di promozione turistica. Del resto il territorio toanese è segnato e racchiuso tra corsi d’acqua, il Dolo, il Secchiello, il Secchia: l’acqua è nella nostra storia e nella nostra identità".

Settimo Baisi