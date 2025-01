Società sportive in balìa dei ladri. Tre i blitz nelle ultime settimane

Non c’è pace per i negozi, ma neppure per le società sportive, sempre più frequentemente prese di mira da ladri e vandali, spesso lasciando danni ben maggiori rispetto al bottino portato via. Nelle ultime settimane ben tre i blitz ai danni della sede della società di calcio a 5 di Bagnolo, al palazzetto di via Anna Frank.

"Sono gesti che vengono compiuti per noia o per rabbia. Ma noia e rabbia si possono sconfiggere magari andando a dare due calci ad un pallone con altri amici e non a sfondare delle porte. Come siamo abituati a fare sistemeremo tutto e andremo avanti, magari però questo pensiero fa scattare una riflessione nella testa di qualcuno che magari può iniziare a disinnescare questi gesti", le parole che i dirigenti della società hanno affidato ai social.

Di recente furti (tentati e riusciti) e vandalismi sono stati messi a segno pure ai danni di strutture sportive a Poviglio, Cadelbosco, Guastalla. A fine anno perfino un incendio alla recinzione esterna del campo di calcio di via Zappellazzo a Poviglio, che ha rischiato di estendersi alle strutture adiacenti. Episodi segnalati alle forze dell’ordine per avviare le indagini, alla ricerca degli autori dei reati.