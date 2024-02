Sodano è Superman e il Montecchio esce indenne da Formigine

REAL FORMIGINE

1

MONTECCHIO

1

REAL FORMIGINE: Cornia, Digesù, Ashong, Caselli, Vacondio, Ricaldone, Binini (38’pt Deri), Caselli, Iattici (38’st Mondini), Cremaschi, Zito. A disp.: Migliori, Marverti, Restilli, Cottington, Jakei, Baldari, Teneggi. All.: Sarnelli

MONTECCHIO: Sodano, Sane, Pavarini (33’st Lusetti), Contini, Oliomarini (17’st Torri), Borghi, Romanciuc, Davoli, Attolini, Dallaglio, Bevilacqua (38’st Aroma). A disp.: Voltolini, Blotta, Longhi, Strajescu. All.: Ferretti

Reti: Iattici (R) al 3’pt, Lusetti (M) al 43’st.

Arbitro: Maiellaro di Parma

Note: ammoniti Zito (R), Attolini (M).

Un bel punto per i giallorossi: protagonista, in un campo pesante, il portiere Sodano che ha tenuto a galla i suoi, e solo Iattici in avvio è riuscito a superarlo. Nel finale, a due minuti dal novantesimo, Lusetti è stato lesto a punire i modenesi (errore difensivo fatale).

Il Montecchio con questo punto esterno approfitta delle quattro sconfitte maturate per le ultime sei della classe mettendo (con 29 punti) la testolina fuori dalla zona playout.

Nel prossimo turno si torna in casa, quando arriverà al forte Virtus Castelfranco, altra modenese.