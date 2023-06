"Soddisfatti, non avevamo sponsor"

Un evento di "riparazione al Gay Pride" quello organizzato nelle scorse ore dal Comitato ’Beata Giovanna Scopelli’. È andato in scena sabato all’hotel Posta, dove il comitato ha organizzato un momento di ritrovo in opposizione alla parata di ieri della comunità Lgbtqia+. Il gruppo dedicato alla Beata Scopelli è nato nel 2017 in contrapposizione al primo ’Pride’ a Reggio (che vide la partecipazione di circa 13mila persone). Da allora, escludendo gli anni del Covid, hanno sempre riorganizzato la processione detta di ’riparazione al Gay Pride’.

Per questa edizione, però, nessuna processione:

"Abbiamo deciso di non fare la processione – raccontava il membro fondatore Cristiano Lugli –. In tanti si sono avvicinati al tema della riparazione, quindi volevamo offrire una prospettiva non solo cattolica". Al posto del corteo, dunque, il seminario di formazione dal titolo ’Negare Dio, negare l’uomo’ con il magistrato della Suprema Corte di Cassazione Giacomo Rocchi, la giornalista Cristina Gauri e il Reverendo don Gabriele D’Avino (Fraternità San Pio X).

"Soddisfazione completa – dicono gli organizzatori dopo l’evento –; anche perché quanto si è raggiunto lo si è ottenuto senza sponsor, senza ’gioiose macchine da guerra’ di partito messe a disposizione, senza cantanti celebri come promotori, senza Comuni che patrocinavano, senza l’appoggio della diocesi. Gli attacchi – marginali o sconclusionati – non meritano particolare attenzione".