"Soddisfatti per la tanta affluenza. Successo per il tributo a Dalla"

Il bilancio dei quattro giorni della fiera della tradizione di Casalgrande è soddisfacente. È normale che alcune attrazioni proposte siano state vissute più intensamente di altre, ma qui subentrano anche fattori di diversa natura come la cristallizzazione nel tempo di certe attività e anche l’aspetto meteorologico che gioca sempre un ruolo fondamentale.

Con queste parole l’assessore al commercio Cristina Spano commenta la fiera che ha animato Casalgrande. "Una fiera – dicono dal Comune – che è andata in crescendo. Come affluenza e coinvolgimento di pubblico e appassionati. In un contesto che ha lasciato pienamente soddisfatta l’amministrazione che ha creduto fortemente in un format ‘allungato’ con l’aggiunta di una giornata e il supporto qualificante della Pro Loco e realtà commerciali e culturali locali".

L’iniziativa di maggior successo è stato il ‘tractor pulling’ (gara dei trattori). "Ottimo riscontro – sottolineano dal municipio – anche per l’evento trainante del sabato sera. Nonostante il concreto rischio di pioggia, il tributo a Lucio Dalla ha fatto decisamente il pieno. ‘Ciao Lucio’ ha attirato non meno di 250 persone in piazza Costituzione con tutti i posti a sedere pieni e molta gente ad assistere in piedi". Il picco di affluenza nell’ultima giornata della fiera.

m. b.