Soddisfatto il sindaco Perucchetti "Imu e Irpef non cresceranno"

Un deciso impulso al recupero dei crediti, maggiore razionalizzazione dei costi, maggiore capacità di riscossione di tariffe e rette. Su questo si basa il Bilancio previsionale 2023-’25 approvato dal consiglio comunale santilariese. "È un bilancio che non mette mano nelle tasche dei cittadini - sottolinea il sindaco Carlo Perucchetti - e riesce a mantenere invariati servizi e investimenti, nonostante Covid, guerra e rincari energetici. Dobbiamo fare i conti con, tra le altre cose, minori trasferimenti dallo Stato, maggiori oneri derivanti dall’inflazione e dal nuovo contratto di lavoro, maggiori spese derivate dalla gestione di Asp e probabili riduzioni dei dividendi da Aziende partecipate". Ma "grazie al Pnrr abbiamo potuto fare importanti investimenti, come quelli del centro storico. E con una rigorosa opera di recupero dei crediti e una importante razionalizzazione delle spese siamo stati in grado di non scaricare aumenti sui cittadini: nemmeno quest’anno aumenteranno né Imu, né Irpef".

Francesca Chilloni